Ocean Viking in preda al maltempo | 162 migranti in attesa dello sbarco

(Di domenica 22 dicembre 2019) La nave, che ha a bordo 162 persone dopo aver effettuato due salvataggi in mari, ha trovato riparo dala Est della Sicilia. Lo ha fatto sapere su Twitter Medici senza frontiere, che insieme a Sos Mediterranee gestisce l'imbarcazione umanitaria. Tra i 162a bordo ci sono 26 donne e una cinquantina di minori.

