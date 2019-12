Miracolo nella 34esima strada | trama | cast e curiosità sulla classica fiaba natalizia

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di domenica 22 dicembre 2019) Venticinque anni dopo la sua uscita al cinema,è diventato un appuntamento televisivo fisso delle Feste invernali (quasi quanto Una poltrona per due, direbbe qualcuno). Per feggiare il suo 25esimo anniversario, dunque, anche stavolta – e a maggior ragione, evidentmente – Mediaset lo rilancia in pompa magna: il film va in onda su Canale 5 domenica 22 dicembre dalle 21.25 in poi.Le vacanze sono ormai alle porte quando un maturo signore dai modi eleganti viene ingaggiato dai Grandi Magazzini Macy’s per impersonare Babbo Natale. Lui sostiene di chiamarsi Kris Kringle ma il suo stile sembra rivelare qualcos’altro, chiunque gli si avvicini è immediatamente contagiato da un gran senso di gioia. L’unica persona che si ostina a mostrarsi diffidente nei suoi riguardi è il suo capo, Doris Walzer, che ...

