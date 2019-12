Milano | padre rapisce la figlia 11enne per la seconda volta | potrebbero essere in Svizzera

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di domenica 22 dicembre 2019) Maher Balle e sua, una bimba di 11 anni che l'uomo ha rapito per lain pochi anni andando a prenderla da una scuola media didiretti in. L'uomo aveva infatti detto all'ex moglie di volersi rifare unavita proprio nel Paese elvetico. Potrebbe peròun diversivo: nel 2016 Balle aveva già rapito la, adesso affidata in esclusiva all'ex moglie, tenendola con sé per tre anni in Siria. La bimba era tornata asolo il 28 novembre scorso.

