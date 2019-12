Mattino – Rinnovi Callejon e Mertens | De Laurentiis offre due anni | ma entrambi

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 dicembre 2019) Dopo la pace il Napoli si è mosso anche per riprendere le trattative diedi, ma come riporta oggi illa situazione è di nuovo in una fase di stallo. Il presidente ha fatto la sua offerta a i due calciatori per provare a trattenerli in azzurro ancora due, masembrano intenzionati a guardarsi intorno per il momento. Il patron partenopeo ha offerto aun biennale alle stesse cifre attuali più bonus: dunque 4 milioni per il belga, 3 per lo spagnolo. Il discorso si è in particolare riacceso nei giorni scorsi con l’attaccante di Lovanio, il quale vorrebbe però un triennale. Più complicata, invece, la situazione per lo spagnolo: le parti continuano ad essere distanti.riflettono considerando anche le opportunità all’orizzonte. Perc’è la Cina che non lo convince: preferirebbe piuttosto proseguire a ...

