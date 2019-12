LIVE Sci di fondo | Team Sprint Planica 2019 in DIRETTA | Pellegrino-Zelger sfidano

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.11. Forcing norvegese, con Norvegia 1 e Norvegia 2 davanti al penultimo cambio, Italia settima a centro gruppo 10.09: A metà gara Svizzera 1, Norvegia 2, Francia 2 davanti, Italia nella pancia del gruppo compatto, tranne la squadra slovena 10.06: Problemi con il rilevamento dei passaggi a. Ci scusiamo per il ritardo nelle informazioni 10.00: Partita la prima semifinale maschile con Francia 1, Italia 1,Germania, Russia 1, Gbr, Svezia 1, Polonia, Svizzera 2, Slovenia 1, Austria, Estonia 2, Estonia 1, Cina, Slovenia 2 9.57: Tra qualche minuto al via la prima semifinale maschile. C’è Federicoin coppia con Stefan, chei francesi Chanavat/Jouve 9.53: Italia 2 è decima a 1″26 dalla testa 9.51: Dominio svedese con Svezi 1 che precede Svezia 2 allo, poi Norvegia 1 e Norvegia 2 e Russia 1 che ...

