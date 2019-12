Lilla, la cagnolina cagnolina (Di domenica 22 dicembre 2019) Lilla era stata abbandonata e lasciata sola presso una strada isolata, in Spagna. La povera cagnolina era denutrita, e si ritrovava sola tra l’indifferenza generale delle persone. Senza bere e senza energie la piccola non aveva più forze per alzarsi e andare a trovare del cibo,rimaneva adagiata vicino a un muretto e quindi era destinata a un orribile fine se qualcuno non l’avesse aiutata. Incredibilmente il miracolo avvenne e qualcuno arrivò per prestargli soccorso. Era un’associazione di volontari della zona, molto attivi per recuperare e curare animali in difficoltà, che cercarono di caricare in macchina la cagnolina. Il problema era che la poverina gli ringhiava in continuazione e appena cercavano di avvicinarsi per prenderla lei si innervosiva e cercava di morderli, sicuramente per paura. ...

