Gazzetta | Totti corteggia Esposito | vuole diventare il suo procuratore

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 dicembre 2019) L’Inter ieri ha vinto sul Genoa. In una condizione di piena emergenza. Ma, soprattutto, Lukaku ha ceduto il rigore a Sebastiano, che così è diventato, a soli 17 anni, il più giovane marcatore nerazzurro. Scrive ladello Sport: “Nemmeno Charles Dickens avrebbe potuto romanzare una vigilia di Natale così magica per la famiglia. I segnali erano nell’aria, però poi come fai a immaginare che la sera della prima maglia da titolare in Serie A riesci a convincere Lukaku a lasciarti un rigore, che San Siro accolga con una ovazione quel gesto e che tu a quel punto, con una pressione addosso che anche calciatori più affermati avrebbero fatto fatica a sostenere, ti presenti lì e senza tremare calci in maniera perfetta e chiudi il 2019 più straordinario che un ragazzo della tua età possa sognare?”. Sembra quasi la storia di un predestinato. Un altro ...

