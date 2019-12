Domenica In | la gaffe di Mara Venier | “Ecco a voi Ficarra e Ficone”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il duo comico sicilianoe Picone è stato ospite dell’ultima puntata diIn e sono stati loro malgrado protagonisti di unadella padrona di casa,. La conduttrice li stava presentando al pubblico, subito dopo il loro ingresso in studio, quando è scivolata sui loro nomi: “Signore e signori, ecco a voi Salvatore(e fin qui tutto bene) e Valentino Ficone“. Peccato che il cognome sia “Picone”, come le hanno fatto notare gli stessi attori: “Ficone?! Questa finisce subito a Striscia la Notizia”. Un errore che è stato accompagnato dalle risate del pubblico in studio e dai commenti ironici del pubblico su Twitter. L'articoloIn, ladi: “Ecco a voie Ficone” proviene da Il Fatto Quotidiano.

