Cartoline di Natale reali | le più belle di sempre

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 22 dicembre 2019) 2018Royal Christmas Cards. Le piùdiRoyal Christmas Cards. Le piùdiRoyal Christmas Cards. Le piùdi2019Royal Christmas Cards. Le piùdiRoyal Christmas Cards. Le piùdiRoyal Christmas Cards. Le piùdi201720172017Se oggi lenon le manda più nessuno – meglio un video su Whatsapp -, idi tutto il mondo continuano a portare avanti la tradizione delle Royal Christmas Cards, introdotta in Inghilterra dalla regina Victoria, che a metà Ottocento aveva voluto mettere in posa la famiglia (reale) intorno all’albero di. Da allora i Windsor non ne fanno a meno, per ringraziare conoscenti, amici e tutti coloro che inviano a Palazzo un biglietto di auguri. E tutti gli altri royals li seguono a ruota. Tutti giocano d’anticipo. La nuova foto normalmente viene diffusa a inizio dicembre, ...

VanityFairIt : Dai palazzi reali di tutto il mondo continuano ad arrivare cartoline di #Natale - romi_andrio : RT @anboemo: .@5foottraveler - #isola di #GRADO #island - #Buongiorno #GoodMorning @GutenTag @BuenosDias - -4 a #NATALE - #CARTOLINE… - AriSolosamp : Non fatele più le cartoline di Natale su di noi che vi portano male -