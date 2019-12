Allerta meteo | il Comune di Benevento chiude i parchi pubblici

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Ilha disposto la chiusura deie del cimitero comunale per tutelare l’incolumità della cittadinanza dai rischi dovuti al maltempo. Il Sindaco Clemente Mastella ha firmato un’ordinanza in cui è disposta l’interdizione alla villa comunale, ai giardini De Falco e al parco Archeologico dell’Arco del Sacramento per i giorni 22 e 23 dicembre. Inoltre si fa divieto di utilizzare i giardini di viale Atlantici e delle altre aree alberate cittadine fino a domani. In questo periodo permarrà dunque il divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto e di grondaie che potrebbero creare pericolo alle vetture in sosta ed al regolare traffico veicolare. Ilraccomanda agli Amministratori ed i proprietari di immobili di verificare e provvedere alla verifica degli alberi, delle grondaie, ...

ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - SkyTG24 : Maltempo: esondazioni in Campania, mercantile incagliato in Sardegna. FOTO - BarillariM5S : Allerta meteo nel Lazio: è apparso @nzingaretti per qualche minuto, ha firmato la presenza e poi è scomparso. Consi… -