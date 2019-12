Simona Ventura su Fabrizio Corona | “Era diabolico”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di sabato 21 dicembre 2019)è in questi giorni sempre in tv per promuovere il suo libro Codice. E ne approfitta per aprire il cassetto dei ricordi belli e brutti della sua carriera.si è raccontata a La confessione, lo show-intervista condotto da Peter Gomez sul Nove. La puntata del 20 dicembre ha visto la conduttrice protagonista assoluta, in un colloquio che però non si è concentrato tanto sulla sua attuale carriera, quanto su particolari episodi del passato, in primis il rapporto con Lele Mora e. SuperSimo ha raccontato anche la delusione ricevuta da Raffaella Carrà al loro primo incontro. All’agenzia di Lele Mora, ladeve il lancio della sua carriera. Il loro fu un legame professionale e d’amicizia molto forte, poi interrotto: “Lele Mora è stato una persona a me molto vicina, è durato più il sodalizio con lui che il mio matrimonio. ...

