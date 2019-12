Sci di fondo | Coppa del Mondo Planica 2019 | nella sprint tl femminile successo di Jonna

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si è appena conclusa, dopo una lunga interruzione tra quarti e semifinali a causa di un temporale con conseguente rischio fulmini, a, in Slovenia, lain tecnica libera valida per ladeldi sci di: doppietta svedese conSunding davanti a Stina Nilsson, mentre è terza la statunitense Julia Kern. In casa Italia 19ma Greta Laurent, 30ma Alice Calclini. In finale è doppietta svedese, conSundling, seconda al mattino in qualifica, che vince in 2’32″60, battendo per 0″22 la connazionale Stina Nilsson, mentre completa il podio la statunitense Julia Kern, terza a 0″79, davanti all’altra americana Sophie Caldwell, quarta a 0″91. Quinta piazza per la slovena Anamarija Lampic, staccata di 1″49, infine la svedese Linn Svahn viene toccata e cade proprio in vista del rettilineo d’arrivo ed è sesta. Eliminate ...

