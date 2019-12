Roma | Fonseca | «Soddisfatto dei miei primi mesi in giallorosso» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Pauloha analizzato in conferenza stampa la bella vittoria della suaal Franchi contro la Fiorentina Pauloha analizzato in conferenza stampa la bella prova della sua squadra che con un netto 1-4 ha sbancato il Franchi di Firenze. Queste le parole del tecnico. PARTITA – «Devo dire che sono molto, abbiamo preparato bene la gara mettendo poi in campo tutto quello che avevamo studiato. Non era facile contro la Fiorentina, avevano fatto bene contro le grandi come Inter, Juventus e Atalanta. Abbiamo fatto una bellissima partita» MIGLIORARE – «Abbiamo ancora molto da fare, possiamo controllare meglio il possesso in alcuni momenti, abbiamo perso diversi palloni oggi. Ci sono anche altri aspetti da migliorare, ma devo dire che l’evoluzione della squadra è buona, i giocatori sono fiduciosi e convinti ...

lbertozzi : Zaniolo e Pellegrini. Diverte, a Roma de Paulo Fonseca - CorSport : #Roma, #Fonseca: 'Bella partita. Sta cambiando la testa dei giocatori' ?? - IlarioDiGiovamb : RT @RadioRadioWeb: 'La Roma di Fonseca, si gode il suo Natale coi fiocchi, perché vincere largo a Firenze non era per niente facile e scont… -