Maltempo Friuli Venezia Giulia | a rischio l’attivazione degli impianti sciistici

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ilmette al’aperturain. “Le perturbazioni attualmente in corso e le previsioni per i prossimi giorni rendono infatti incerta e in costante evoluzione l’attivazionenei polidel”. Lo comunica PromoTurismo Fvg che informa come, a oggi, Forni di Sopra è l’unico polo sciistico a garantire l’apertura parziale delle piste: saranno aperte da oggi in area Varmost le seggiovie n. 1-2-3, le piste Varmost 3 – Varmost 2 – Senas – Variante Varmost 2 e il collegamento V3-V2. Gli aggiornamenti – conclude PromoTurismo Fvg – saranno comunicati nella sezione infoNEVE di ogni località sul sito www.promotur.org.L'articolo: al’attivazionesembra essere ...

