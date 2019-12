LIVE Zebre-Benetton Treviso 3-7 | Pro14 rugby in DIRETTA | meta per Faiva | vantaggio ospite

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57′ Gli ospiti ora hanno preso il comando della partita in ogni fase. 55′ Perfetto Ian Keatley: arriva ilnetto per, 7-3. Tutto da rifare per le. 54′! Devastante la maul degli ospiti, Hameprende l’ovale e lo porta oltre la linea bianca. 5-3. 53′che attacca: in touche a 5 metri dalla linea didelle. 52′ Momento dei cambi ora. 50′ Buon calcio conquistato dal, ora la touche vicino ai 22. 48′ Ripartita la grande battaglia a metà campo. 46′ Indisciplina ora per le, in pressione nei 22. Possono uscire al piede gli ospiti. 44′ Sempre gli ospiti palla in mano, stanno arrivando però troppi errori in costruzione. 42′che sembra essere partito con un altro passo. 41′ Inizia il secondo tempo, kick-off ...

