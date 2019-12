J K Rowling | la scrittrice di “Harry Potter” difende una donna licenziata per una frase

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) La mamma dinell’occhio del ciclone per un tweet. LaJ.K.si è espressa sul caso della ricercatrice Maya Forstater,dall’organizzazione contro la povertà, il Centre for Global Development, per aver sostenuto che il sesso biologico è un dato oggettivo e che le donne transessuali non sono vere donne e aver criticato pubblicamente il piano del Governo che vuole consentire alle persone di dichiarare liberamente la propria identità sessuale, in base alla loro preferenza personale. La ricercatrice si è opposta al licenziamento e la questione è finita al tribunale del lavoro, che ha respinto l’istanza della ricercatrice ritenendo che le sue parole sono state “incompatibili con la dignità umana e con i diritti fondamentali degli altri”. È qui chè intervenuta laJ.K, che è scesa in campo in difesa dellacon ...

