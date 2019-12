Inter Genoa | Serie A TIM streaming | precedenti e formazioni

Leggi la notizia su viagginews

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si gioca l’anticipo della 17esima giornata dellaA TIM train diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta. Si gioca oggi sabato 21 dicembre 2019, alle ore 18.00, il primo anticipo del sabato della 17esima giornata tra. Le due squadre scendono in campo con prospettive diverse: … L'articoloA TIMè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

pisto_gol : Si discute se Luca Pairetto-arbitro, fratello di Alberto Pairetto, dirigente della Juventus, e figlio di Pierluigi… - Inter : LIVE! Da Appiano Gentile la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Genoa - DiMarzio : #InterGenoa, le possibili scelte di #Conte -