“Due uomini di colore mi hanno aggredito | insultato e preso a calci” Ma si era inventato

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 21 dicembre 2019) 28enne inventa aggressione da parte di duediIl 3 dicembre scorso un ragazzo di 28 anni di Taranto ha condiviso sui social la foto del suo volto emaciato a causa di un’aggressione: nell’immagine mostra di aver perso due denti davanti e di avere la spalla lussata. Secondo il racconto, condiviso dalla moglie sui social e diventato virale, era stato picchiato da duedialla fermata dell’autobus. “Non sono razzista, però è giusto che gli aggressori paghino aldilà deldella pelle, spero che il mio post possa arrivare a tutte le istituzioni”, scriveva la moglie. La denuncia social ha scatenato l’ira degli utenti contro i presunti aggressori, e la Squadra Mobile ha avviato gli accertamenti. In un primo momento, il referto del 118 ha mostrato che le ferite del ragazzo erano riconducibili a una caduta accidentale, ma lui ...

borghi_claudio : Beh uno dei due uomini è venuto bene in foto ?????? Con questa inquadratura credo ne abbiano voluto sottolineare la fo… - fattoquotidiano : 'VOTI PAGATI 15 MILA EURO' L’assessore regionale del Piemonte accusato di voto di scambio politico-mafioso con due… - kappaTI : RT @capulliarianna: @IBaleniere @kappaTI Sei un uomo. Mio padre, 53 anni, con due figli, è scappato per non parlare con i figli e i suoceri… -