Bossi | Bisogna aiutare il Sud | altrimenti straripano come l' Africa

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 22 dicembre 2019) "Oggi non si chiude nessun partito, non c’è nessun funerale... il funerale è per quegli altri" con tanto di dito medio alzato per rafforzare il concetto. Parole e musica del fondatore della Lega Nord Umberto, accolto oggi dalla standing ovation dei presenti al congresso del Carroccio a Milano. Congresso della Lega a Milano: braccio di ferro Salvini-La Lega si è ritrovata oggi all'Hotel Da Vinci di Milano per il congresso che ha l’obiettivo di modificare lo statuto federale Il Senatur ha preso le distanze dalla nuova Lega di Matteo Salvini a trazione sovranista-nazionalista, una specie di partito della nazione, ben altra cosa dalla Lega Nord, dalla Lega delle origini. "Mi sembra giustoil Sudl’" ha detto tra l’altro, a rimarcare la differenza con il ...

songominollo : 'I meridionali bisogna aiutarli a casa loro,sennò poi tracimano come gli africani' eppoi dice che fra #Bossi e… - pierandreakap : @crippa5stelle @Mov5Stelle Bossi è una vergogna per la nazione, in tutti i sensi, e non bisogna fare da cassa di ri… - luciettinafab : RT @VincePastore: 'Salvini non impone proprio un cazzo'. 'Bisogna aiutare il Sud sennò straripa come l'Africa'. 'Col cazzo che oggi celeb… -