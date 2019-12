Australia in fiamme | incendi e temperature alte | la situazione è catastrofica

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Scenari apocalittici sono quelli che arrivano dall’. L’intero territorio è ine continua a bruciare ininterrottamente da settembre, complici le, che superano i 40 gradi e i venti forti.: è una catastrofe La zona più colpita è quella della regione del Nuovo Galles del sud è da lì che arrivano le immagini più scioccanti. I vigili del fuoco e i volontari dediti alo spegnimento dellesono allo stremo. Since this has done numbers I want to say thatis literally burning and the prime minister is on holiday. Please consider donating to the New South Wales rural fire service who are doing all they can to contain this disaster https://t.co/qRWnEqvVCm pic.twitter.com/oNsDHgrQCM— GameSetVlach

Corriere : Australia ancora in fiamme: distrutta un’area grande come il Belgio. Il fuoco circond... - elio33044815 : RT @paoloigna1: titoli a sensazione che presto si dimenticheranno, cancellati da altri nel tempo dello streaming senza riflessione e memori… - TimesTurbulent : RT @paoloigna1: titoli a sensazione che presto si dimenticheranno, cancellati da altri nel tempo dello streaming senza riflessione e memori… -