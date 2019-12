Riforma giustizia | c’è l’intesa su prescrizione e intercettazioni

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019), c’èsuC’è l’accordo sulladella, con un doppio via libera alla nuova(legge Bonafede) e alle nuove(legge Orlando). Ma sono ancora molti i nodi da sciogliere. Il sistema elettorale e come modificare il processo penale i punti centrali. Tutti i protagonisti, nonostante il disaccordo sul processo penale, si sono dati appuntamento al 7 gennaio per ricominciare daccapo con il confronto. Anche se i renziani di Italia Viva già protestano e non accettano il compromesso. Lasul processo penale fa litigare i partiti. Ma la maggioranza si è potuta concentrare su quelle che sono già leggi dello Stato. In una sorta di disarmo bilaterale, il M5S ha accettato unadelleche aveva fieramente avversato e il Pd a sua volta ha ingoiato uno stop alla ...

