‘Ndrangheta arrestato Roberto Rosso | assessore regionale piemontese di FdI | la reazione

(Di venerdì 20 dicembre 2019) È statoquesta mattina, venerdì 20 dicembre 2019,tra i leader di Fratelli d’Italia in Piemonte. Il mandato, eseguito dalla Guardia di Finanza, giunge con l’accusa di aver chiesto voti ai clan dellain occasione delle ultime elezioni regionali in cui è stato preferito tra i candidati di centrodestra. Con lui in manette altre sette persone, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia torinese. Sequestrati anche beni appartenenti allae distribuiti sul territorio nazionale.: le accuse Ex candidato sindaco di Torino e oracon Fratelli d’Italia,è stato sottosegretario in due governi Berlusconi e parlamentare in cinque legislature. Scambio elettorale politico-mafioso, associazione per delinquere di ...

