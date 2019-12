Mondiale Endurance - Anche la Corvette alla 6 Ore di Austin

Leggi la notizia su quattroruote

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Latorna nel: loccasione è la 6 Ore del COTA, la Lone Star Le Mans, quinto round in calendario per il WEC. Liconico marchio americano scenderà in pista con la C8R, il 22 e 23 febbraio, per sfidare Ferrari, Aston Martin e Porsche nella categoria GTE-Pro.Gioca in casa. Non si conoscono ancora i nomi dei piloti che si metteranno al volante della sportiva americana, ma chiunque avrà lonore di guidare laC8R si troverà di fronte a una concorrenza più che agguerrita. La categoria GTE-Pro è più combattuta che mai in questo momento, con Aston Martin e Porsche a primeggiare, con Ferrari vicinissima ma ancora mai vittoriosa.Debutto a Daytona LaC8R è stata presentata lo scorso ottobre e la vedremo in pista già24 Ore di Daytona, dove due esemplari prenderanno partecategoria GTLM: una con livrea gie particolari argento e l'altra con ...

