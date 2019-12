Maria De Filippi: “Sabrina Ferilli a Tu sì que vales 2020, con lei farei anche Sanremo” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono state senza dubbio uno degli elementi di forza dell'edizione 2019 di Tu sì que vales. Centrali in questa formazione vincente, le due professioniste e amiche, complici in gag e risate, hanno confermato a Fanpage.it la loro presenza a Tu sì que vales 2020. "Io gliel'ho già proposto" ha dichiarato Maria De Filippi alle nostre telecamere, "lei è quella che ti svela la sorpresa nell'uovo che ti regala, è la disturbatrice" ha aggiunto divertita Sabrina Ferilli. E la nota conduttrice non escluderebbe nemmeno un Sanremo con lei.

