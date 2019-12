Maltempo in Liguria: esonda l’Armea, alberi caduti sull’Aurelia (Di venerdì 20 dicembre 2019) La Liguria è stata colpita da un’ondata di Maltempo nella giornata di venerdì 20 dicembre. I temporali si sono concentrati sulla zona di Ponente ligure e nell’imperiese. I corsi d’acqua, inoltre, si sono pericolosamente ingrossati e, come riporta Regione Liguria sul suo profilo Twitter, a Sanremo è esondato il torrente Armea. Il torrente Argentina, invece, è costantemente monitorato e spaventa i cittadini. Disagi anche sull’Aurelia, dove alcuni alberi sono precipitati sulla strada: via Caravelli è stata chiusa fino all’intersezione con l’Aurelia bis. Infine, a Ceriana, nell’entroterra di Sanremo, sono caduti 48.6 millimetri di acqua in un’ora. L’allerta rossa proseguirà fino alla mezzanotte del 20 dicembre. Maltempo in Liguria: la situazione I temporali e il Maltempo che hanno colpito la Liguria nel pomeriggio del 20 dicembre ...

Leggi la notizia su notizie

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Maltempo Liguria