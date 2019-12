La tenera lezione sull’amore della coppia più longeva del mondo: “Ecco il nostro semplice segreto” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Chissà che forma ha l’amore quando dura per 80 anni. Gillian Brockell sul Washington Post racconta la storia di John Anderson e Charlotte Curtis. “La storia d’amore più lunga del mondo”, dice il quotidiano statunitense, sicuramente una storia che profuma e merita di essere raccontata. John e Charlotte si conoscono in classe, durante la lezione di zoologia, nel 1934: gli studenti erano seduti in ordine alfabetico e lei notò la timidezza di quel ragazzo ventenne che abbassava la sguardo. Hanno incrociato gli occhi quel giorno e si fissano ancora: il 22 dicembre la coppia (lei ha 105 anni e lui 106) celebrerà il suo ottantesimo anniversario di matrimonio. Hanno attraversato un’era: lui a 8 anni ha sentito per la prima volta funzionare una radio, ricorda ancora la “lunga antenna portata a casa dai vicini”. Al WP raccontano che lei era addirittura indecisa sul matrimonio: ...

