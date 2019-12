Juventus | cessione in arrivo | via un pilastro bianconero | tutto in 48 ore!

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di venerdì 20 dicembre 2019)– Forse ci siamo davvero: dopo quattro anni e mezzo la storia di Mario Mandzukic allavolge al termine. L’attaccante croato infatti è sempre più vicino al trasferimento in Qatar. Mandzukic in realtà era stato ad un passo dal Qatar anche a settembre, quando l’esclusione dalla lista UEFA aveva sancito la rottura definitiva con la. Dunque finisce qui l’avventura del croato a Torino., Mandzukic verso il Qatar: le ultimissime Alla fine però Mandzukic ha preferito restare a Torino ma in questi mesi è sempre rimasto ai margini, tanto da non essere più inserito nella lista dei convocati fino alla mancata partecipazione alla cena di Natale insieme al resto della squadra. Un segnale chiaro di come i rapporti tra le parti, nonostante il rinnovo firmato solo qualche mese fa, siano ormai definitivamente deteriorati. Adesso quindi Mandzukic ...

