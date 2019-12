In ballo problemi League of Legends il 20 dicembre: sessioni interrotte (Di venerdì 20 dicembre 2019) Non possono non dirsi fastidiosi i problemi League of Legends di scena in questo venerdì 2'dicembre. Non funziona proprio a dovere il titolo tanto amato: si tratta di certo di down globale o comunque esteso in quasi tutta Europa. Cerchiamo di capire cosa stia succedendo nel dettaglio, almeno in alcune aree geografiche del paese. I problemi League of Legends sono da ricondursi senz'altro a problemi dei server che supportano le sessioni online di gioco. Al momento di questa segnalazione, ad esempio, si raccolgono testimonianze di malfunzionamenti copiose ma la situazione è in continuo divenire e i disservizi potrebbero allargarsi ancora come cessare nel giro di qualche minuto. Il servizio Downdetector ben segnala il primo picco di segnalazioni di problemi League of Legends alle 15:50 di oggi 30 dicembre. Non resterà altro da fare che monitorare la situazione, sperando in un ...

Leggi la notizia su optimaitalia

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : ballo problemi