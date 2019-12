Il piccolo lemon

Leggi la notizia su bigodino

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Questa è la storia di, un meraviglioso cagnolino, abbandonato e lasciato al freddo dai suoi precedenti padroni. Venne trovato da alcuni volontari che videro un appello sui social e si precipitarono immediatamente da lui. Appena arrivatiera in pessimo stato, disidratato, molto freddo e denutrito. I volontari caricaronoin macchina e lo portarono subito dal veterinario. Quando il veterinario lo pesò si accorse che aveva un peso di due chili e mezzo era davvero troppo denutrito ed in più aveva le anche completamente bloccate dall’artrosi e non riusciva a camminare. Dopo un’intervento e tante amorevoli curestava già meglio, aveva ripreso molti chili e tornò a camminare, fu’ un vero e proprio miracolo da parte della veterinaria e i volontari rimasero stupefatti ...

Massimo18783866 : @lemon_stra @stefaniaboscaro Si però ero molto piccolo :lo mangiavo insieme a mio nonno - strimbalzo : @TLucianol @lemon_stra da piccolo a Strimbalzo accadeva sempre con la prima neve, come se fosse stato una sorta di… -