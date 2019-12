Firenze, stampante 3D consente di ricostruire l’orecchio ad un 13enne (Di venerdì 20 dicembre 2019) Negli ultimi tempi le innovazioni tecnologiche offrono un considerevole contributo anche nel campo della salute, garantendo un miglioramento delle condizioni di vita di un gran numero di persone. Un chiaro esempio è la storia di un ragazzo al quale è stato ricostruito l’orecchio grazie all’utilizzo della stampante 3D. È la prima operazione di questo tipo in Italia L’intervento è avvenuto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze ed il paziente è un 13enne toscano affetto da una malformazione congenita rara, chiamata microtia, che porta a un’assenza di sviluppo dell’orecchio esterno. Per procedere alla ricostruzione dell’orecchio è stato preso come modello quello di sua mamma. Si tratta della prima operazione di questo tipo che è stata effettuata in Italia e che ha visto medici ed ingegneri impegnati a collaborare in sala operatoria. La ricostruzione ha avuto inizio da una piccola ...

