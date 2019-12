Conte: “Domani dovremo essere perfetti per portare a casa la vittoria” (Di venerdì 20 dicembre 2019) E’ l’ultima conferenza stampa per Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter affronterà domani il Genoa. Oggi ha incontrato i giornalisti. Questa è la partita più importante? “Di questa stagione sicuramente, anche perché è l’ultima che rimane da giocare. Ho sempre detto che per noi sarebbe stato importante arrivare a Natale nelle migliori condizioni possibili perché sono stati cinque mesi in cui per tante ragioni abbiamo dovuto affrontare problemi importanti. Li stiamo affrontando nella maniera giusta e questo ha responsabilizzato molto diversi calciatori, che hanno capito come fosse necessario alzare i giri del motore”. Che occasione può essere per Agoumé ed Esposito? “Sicuramente c’è stata una crescita importante da parte di questi due ragazzi che hanno avuto modo di allenarsi con noi. Soprattutto Esposito. Sono giovani e hanno meritato l’esordio, hanno ...

