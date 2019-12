Bimba morta a 4 anni uccisa da una coltellata in casa (Di venerdì 20 dicembre 2019) Una Bimba di 4 anni è morta alle Hawaii uccisa da una coltellata in casa: la causa è accidentale, si chiamava Kayla-Marie Kehaulani Mainaaupo. Una bambina di 4 anni alle Hawaii è morta il mese scorso dopo essere stata accoltellata accidentalmente durante un tragico incidente domestico. La piccola Kayla-Marie Kehaulani Mainaaupo ha subito una coltellata … L'articolo Bimba morta a 4 anni uccisa da una coltellata in casa è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

