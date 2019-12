Asia Argento lutto: il post commovente dell’attrice (Di venerdì 20 dicembre 2019) Asia Argento è tornata a condividere con i fan il grande dolore per un lutto che l’ha colpita nel 2018: quello del suo compagno, lo chef Anthony Bourdain, morto suicida in Francia. Asia Argento: il lutto Con un commovente post su Facebook senza messaggi o didascalie, Asia Argento è tornata a ricordare il suo compagno Anthony Bourdain, tristemente scomparso a seguito del suo suicidio avvenuto l’8 giugno 2018 in un hotel in Francia. In tanti si sono stretti attorno all’attrice figlia di Dario Argento con messaggi di solidarietà e affetto per la perdita dello chef. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AsiaArgento (@AsiaArgento) in data: 19 Dic 2019 alle ore 3:06 PST Dopo la scomparsa di Bourdain Asia Argento ha dovuto far fronte a una serie di bufere mediatiche che l’hanno investita: dallo scandalo Weinstein a quello del giovane attore ...

