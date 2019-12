Verona | tragico schianto frontale | Alessandra muore a 30 anni e lascia tre bimbi piccoli

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Bertolani è morta tragicamente dopo essere rimasta coinvolta in un drammaticonel territorio del comune di Gazzo Veronese. La tragedia ha sconvolto la comunità di Correzzo doveBertolani viveva col compagno e i suoi tre figlioletti di appena 1, 2 e 6. Unincidente stradale è costato la vita a un giovane mamma di trentanelle scorse ore lungo le strade veronesi.Bertolani è morta tragicamente dopo essere rimasta coinvolta in un drammaticonel territorio del comune di Gazzo Veronese. La tragedia si è consumata martedì pomeriggio, poco dopo le 15.30, quando la Fiat 500L sulla quale viaggiava la giovane mamma si è scontrata frontalmente con una Opel Zafira guidata da un uomo di 64, residente a Sanguinetto, che è rimasto ferito in maniera grave. Un impatto talmente violento che ha sbalzato entrambe ...

