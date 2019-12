Torino | muore all’asilo una bambina di due anni | inutili le manovre di rianimazione

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dolorosa tragedia in quel di: unadi soli duee mezzo è morta in un asilo nido, davanti alle maestre. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla: un improvviso malore se l’è portata via, mentre stava giocando. Un episodio doloroso, quello verificatosi nel torinese. Unadi appena duee … L'articoloall’asilo unadi duelediproviene da www.meteoweek.com.

