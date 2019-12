Stop al taglio dei parlamentari | ci sarà il referendum

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 19 dicembre 2019) (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) Sono state raggiunte le 64 firme di senatori necessarie per chiedere ilsuldei, la riforma costituzionale approvata lo scorso ottobre dal parlamento. L’obiettivo raggiunto del quorum, ovvero un quinto del totale dei senatori, di fatto sospende l’entrata in vigore della legge, prevista per gennaio. Qualora sulle firme – che dovrebbero essere consegnate alla Cassazione nei prossimi giorni – non si ravvedano problemi, si procederà colcostituzionale, come previsto dalla Carta. Cosa prevede la riforma Lo scorso 8 ottobre la Camera aveva approvato con 553 voti a favore, 12 contrari e due astenuti la riforma che mira a ridurre il numero deiin questi termini: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori. Si parla, quindi, di una riduzione di un terzo del totale. La riforma taglia anche il numero dei ...

