Registro donatori campano | prima Regione in Italia per numero di iscritti

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Si terrà domani, venerdì 20 dicembre, alle ore 12.30, presso la sala de Sanctis di Palazzo Santa Lucia, una conferenza stampa con ADMO Campania, associazionedi midollo osseo. Verranno illustrati i risultati degli anni 2018/2019, che vedono l’evoluzione e la crescita ottenuta dal, sia comedi iscrizioni che didi cellule staminali e/o midollo osseo. LaCampania grazie alla grande solidarietà di tanti ragazzi e ragazze è riuscita a crescere risultando lainperdi. Parteciperanno alla conferenza stampa, oltre a tutti coloro che hanno reso possibile questo grande risultato, anche i genitori del piccolo Alessandro Maria Montresor che circa un anno fa si attivarono con ogni mezzo per implementare ildi possibili. Interviene ...

