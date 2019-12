Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) LaFugatti l’aveva annunciata da alcune settimane, raccogliendo però molti dissensi. Eppure è andata imperterrita fino all’approvazione in consigliole di una norma che esclude la possibilità di ricevere unaai nuclei familiari dove una persona (non importa chi) sia stata giudicata colpevole in via definitiva per un reato con pena non inferiore ai 5 anni. L’approvazione è avvenuta durante la maratona del bilancio, a conclusione di un dibattito molto acceso, in cui le minoranze hanno tacciato apertamente di incostituzionalità la norma. Anzi, Paolo Ghezzi del gruppo Futura ha parlato di decisione di stampo fascista: “L’estensioneresponsabilità individuale e penale individuale ai componentifamiglia è un tipico istituto dei regimi dove non c’è la libertà e non c’è la democrazia, dei regimi degli anni ’40 del secolo scorso”. Il ...

MPenikas : FQ: Provincia di Trento, l’ultima trovata della giunta leghista: niente casa popolare se in famiglia c’è un condan… - Noovyis : (Provincia di Trento, l’ultima trovata della giunta leghista: niente casa popolare se in famiglia c’è un condannato… - trentinolavoro : Incaricati alla Vendita a Lavis (TN) -