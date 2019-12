Mondo di Mezzo | Salvatore Buzzi ai domiciliari dopo 5 anni di carcere

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019)aidi. È la novità che riguarda una delle figure chiave dell’inchiesta ‘di’, i cui legali avevano presentato l’istanzala sentenza della Cassazione sul processo Mafia Capitale. La Corte d’appello di Roma l’ha accolta.aila sentenza di Cassazione del 22 ottobre scorso, che aveva fatto cadere l’accusa di associazione a delinquere nel processo Mafia Capitale, i legali diavevano chiesto la revoca o la sostituzione della misura di custodia cautelare in. Oggi è arrivata la decisione della Corte d’appello di Roma: sì aidi reclusione. Il commento della difesa A margine della decisione della Corte d’appello di Roma, Alessandro Diddi, legale diinsieme a Piergerardo Santoro, ha commentato la notizia all’Adnkronos, definendola ...

Agenzia_Ansa : Salvatore Buzzi ai domiciliari. E' una delle figure chiave dell'indagine Mondo di Mezzo, da 5 anni in carcere #ANSA - marcuspascal1 : RT @Corriere: Mondo di Mezzo, Buzzi ai domiciliari I legali: «La fine di un calvario» - dalessiocarla : RT @PoliticaPerJedi: È scritto per il Regno Unito. Ma vale, parola per parola, per le sinistre di tutto il mondo. 'La cosa straordinaria è… -