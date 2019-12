MasterChef Italia 9 al via con Bruno Barbieri | Antonino Cannavacciuolo e Giorgio

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dopo l’addio di Joe Bastianich, i giudici di “” sono rimasti in tre, proprio come accadeva nove anni fa, quando il format popolarissimo sbarcava insu Sky Uno. Il veterano, la certezzae per il secondo anno consecutivoLocatelli, sono pronti a dare il via alla nuova stagione del cooking show di punta di Sky, dal 19 dicembre in prima serata su Sky Uno e NowTv. Il nonono vincerà 100mila euro in gettoni d’oro e avrà l’opportunità di pubblicare il primo libro di ricette. “Siamo tornati di nuovo in tre – commentano i giudici – e per certi versi è anche meglio perché si riescono a cogliere meglio certe sfumature, si crea anche un rapporto più confidenziale con chi cucina. Diciamo comunque che in generale quest’anno vedrete meno show e più cucina. Puntata dopo puntata si sono verificati ...

