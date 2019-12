Inter Kulusevski | incontro con l’Atalanta | i nerazzurri vogliono chiudere per giugno

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’continua a tessere contatti con l’Atalanta per Dejan: l’obiettivo deiperL’non molla Dejan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, iavrebbero avuto uncon l’Atalanta (proprietaria del cartellino) per il giocatore svedese classe 2000. L’obiettivo di Marotta e Ausilio èperanticipando la folta concorrenza su, che sta letteralmente incantando con la maglia del Parma. Ci si aspetta aggiornamenti importanti nelle prossime settimane. Leggi su Calcionews24.com

SkySport : ? #UltimOra #Inter ?? Nuovi contatti con l'#Atalanta per #Kulusevski ? I nerazzurri vogliono chiudere per giugno… - FcInterNewsit : FcIN - Vertice in casa Atalanta, sì alla cessione di Kulusevski a gennaio. Fissata la cifra, l'Inter ha un vantaggio - SPalermo91 : RT @SkySport: ? #UltimOra #Inter ?? Nuovi contatti con l'#Atalanta per #Kulusevski ? I nerazzurri vogliono chiudere per giugno #SkyCalciome… -