Il Comune di Eboli consegna 4000 borracce nelle scuole

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Sensibilizzazione alla riduzione dell’uso di plastica ed abbandono dei rifiuti:è l’obiettivo dell’iniziativa presentata oggi dal sindaco di, Massimo Cariello. In mattinata, nell’aula consiliare, decine di bambini dellecittadine hanno partecipato alla cerimonia didelleche ilha acquistato per garantire minore uso della plastica, dopo una mozione votata dal Consiglio comunale, rappresentato dalla capogruppo Filomena Rosamilia, presente con gli assessori Emilio Masala, Marina Cerrone ed Angela Lamonica ed il responsabile dell’ufficio ambiente, Cosimo Polito. «La cerimonia di oggi è una tappa delladiche l’Amministrazione dona alle– ha detto il sindaco, Massimo Cariello -. Dopo la mozione plastic free in Consiglio comunale, su ...

