Grido di dolore delle vittime dei disastri colposi Dopo la tragedia | la beffa della

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La prescrizione? “Una vera e propria”. Non ha dubbi il coordinamento nazionale “Noi non dimentichiamo”, presieduto da Gloria Puccetti, che riunisce le associazioni dei familiaridei principaliverificatisi in Italia. Chiede a gran voce che la norma Bonafede, che blocca la prescrizioneil primo grado di giudizio entri subito in vigore e che, solo successivamente, si lavori ai correttivi per accelerare i processi. “La prescrizione è una sorte davvero inaccettabile per i familiariperché prima lo Stato non è riuscito a prevenire queste tragedie e poi durante il processo non riesce ad arrivare a sentenza”, dice Claudio Di Ruzza, il pm che seguì il processo per il crollo di San Giuliano di Puglia. I familiari“vogliono conoscere la verità. Sapere perché si sono verificate quelle tragedie. Vogliono che si ...

