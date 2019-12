“Che Natale è se la parola buoni fa rima con c… i?” Gli auguri di Stefano Disegni nel

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “Ci sentiamo normali a scambiarci bei regali e farci tantimentre costruiamo muri“. È il “sleale” di, disegnatore e vignettista, che spesso ama indossare anche i panni del cantante e del musicista. In occasione delle feste, ha pubblicato sul proprio profilo Youtube una canzone didecisamente lontana da quelle tradizionali, dove si uniscono satira e denuncia. Perché “senza amore universale e senza solidarietà è una metà” . L'articolo “Cheè se lafacon c…..i?”. Glidinel brano delle feste che non ti aspetti proviene da Il Fatto Quotidiano.

