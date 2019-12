Bari | gestiva bar evadendo il fisco e prendeva reddito cittadinanza

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Un bar all’interno di un ospedale a Grumo Appula, nel Barese, era completamente sconosciuto ale non ha neanche mai pagato l'affitto del locale. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine sugli scontrini: il titolare dell’attività, che percepiva ildi, è stato denunciato. La Guardia di Finanza die Bitonto ha segnalato alla Procura regionale della Corte dei Conti anche 19 tra funzionari e dirigenti pubblici. Le verifiche dei finanzieri Dopo aver verificato l'assenza del misuratore fiscale all'interno del bar, la Guardia di Finanza ha avviato una ricerca e il titolare è risultato "evasore totale". L'uomo dal 2014 non aveva presentato alcuna dichiarazione fiscale, sottraendo alla tassazione oltre 250mila euro. Ora è stato denunciato alla Procura per occultamento e distruzione di documenti contabili e segnalato all'Inps per la revoca ...

