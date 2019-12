Usa | società sviluppa bagni scomodi per “pause brevi” L’idea ispirata da un genio

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Un wc che promette di ridurre il tempo di pausa negli uffici. È questa l’ultima idea di una start up del Regno Unito, che hato un wc con una particolare inclinazione della seduta di 13 gradi verso il basso. L’inclinazione del sedile fa aumentare il peso che grava sulle gambe di chi usufruisce della toilette, rendendo così “doloroso” (o comunque fastidioso) la permanenza in bagno per più di cinque minuti. Mahabir Gill, fondatore della start up StandardToilet, ha rassicurato che l’uso della seduta non creerebbe problemi di salute ma anzi, «migliorerebbe la postura di chi ne fa uso». L’obiettivo dichiarato dell’azienda è però quello di «ridurre il tempo trascorso dai dipendenti nelle toilette degli uffici, riducendo così le perdite monetarie e i cali di produttività». «Il vantaggio principale è per i datori di lavoro, non per i dipendenti ...

