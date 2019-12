Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) SULLA VIA CASSIAe un incidente TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA. rallentamenti e code nelle due direzioni. sulla via nomentana, altezza raccordo, code per. incolonnamenti sulla tiburtina tra il raccordo e san basilio. sulla via appia disagi all’altezza di via del quadraro. code verso capannelle. SUL RACCORDO, PER, RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER FIUMICINO E LA PONTINA chiusa la via aurelia antica tra via delle fornaci e l’olimpica. possibili ripercussioni. IN VIA PRENESTINA RISOLTO IL GUASTO SUL PERCORSO DELLE LINEE TRAM 5, 14 E 19; LINEE TRAM IN VIA DI NORMALIZZAZIONE MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE. ———————– AUTORE: SIMONE CERCHIARA In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolo ...

romadailynews : Traffico Roma del 18-12-2019 ore 09:00: SULLA VIA CASSIA traffico e un incidente TRA LA… - in_appennino : RT fsnews_it '#Orte - #Roma: nuove tecnologie per la gestione del traffico ferroviario. Installato il nuovo Appara… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 18-12-2019 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -