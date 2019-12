Occupazione Liceo Da Procida | alunni sgomberati

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSono stati gli agenti della Digos della questura di Salerno a far uscire dalle aule delscientifico dadi Salerno gliche le avevano occupate dalla notte di domenica. Nel pomeriggio di oggi si è svolta un’assemblea d’istituto, alla presenza anche della dirigente scolastica che si era lamentata con gli studenti che occupavano e che avevano garantito che avrebbero fatto svolgere le lezioni alla parte della scuola che non aveva aderito alla protesta, di non aver mantenuto fede all’impegno preso. In pratica, chi non aderiva all’non riusciva, secondo quanto sostenuto dalla preside, a svolgere regolarmente l’attività scolastica. AI termine dell’assemblea, l’intervento della Digos che, in maniera pacifica e senza utilizzare la forza, ha convinto i ragazzi a terminare l’. Gli studenti hanno annunciato un sit-in ...

