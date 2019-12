Migranti, un report accusa l’Italia: “13 casi di respingimenti illegali” (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Migranti, un report accusa l’Italia. 13 i casi di respingimenti illegali da parte del nostro Paese. Tra questi anche quello che ha visto 93 persone riportate in Libia ROMA – Migranti, un report accusa l’Italia. Il nostro Paese è finito nel mirino della Forensic Oceanography che in un documento ha accusato Roma di essere stata protagonista di 13 respingimenti illegali nel’ultimo anno. Tra questi anche quello del 7 novembre 2018, quando 93 persone sono state portate in Libia con l’inganno. Nel testo è stato specificato come il mercantile Nivin ha soccorso i profughi in difficoltà. Questi sono stati trasferiti dall’esercito libico a Misurata dove hanno subito violenze prima di essere chiusi nei centri di detenzione. Da quando il nostro Paese ha adottato la politica dei porti chiusi i casi sono 13. La giornata internazionale del migrante Il ...

