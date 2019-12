L’importanza di un buon sonno | dormire bene riduce il rischio cardiovascolare

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Secondo una ricerca condotta da Lu Qi, direttore del Obesity Research Center presso la Tulane University a New Orleans, pubblicata sull’European Heart Journal,ha effetti positivi sulcardiaco individuale legato a fattori genetici. Secondo lo studio, anche se una persona per motivi genetici è esposta ad altodi infarto e ictus, questo può essere almeno in parte mitigato da unregolare e riposante. Per giungere alla suddetta conclusione gli esperti hanno studiato un campione di 385.292 persone il cui DNA era stato analizzato alla ricerca delle variazioni genetiche connesse al: il campione è stato suddiviso in 3 gruppi in base algenetico alto, medio e basso di ictus e infarto. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un voto da 0 a 5 per il loronotturno, con il voto massimo assegnato a persone mattiniere, ...

